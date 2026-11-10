FOPIN busca elevar ingresos pese a tener 20% de espacios industriales desocupados

A pesar de las fluctuaciones del tipo de cambio por los embates políticos y económicos, así como una desocupación temporal de alrededor del 20% de los espacios industriales, el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN) proyecta un incremento de ingresos tras renegociar contratos y valorizar activos, así lo informó el director del comité técnico de esta para municipal Carlos Huerta Rivera, en una sesión extraordinaria encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, en donde se aprobó el informe trimestral hasta el mes de septiembre de este 2026, además de las metas en ingresos para 2027.
De acuerdo con las cifras financieras compartidas por el director Huerta, el valor activo del FOPIN alcanzó los 2,251.7 millones de pesos al cierre del tercer trimestre, lo que representa un crecimiento de 1.04 por ciento respecto al ejercicio anterior, además de que se logró reducir el pasivo total en un 77.7% pasando de 29.1 a 6.5 millones de pesos, reflejando un aumento de un 78.8 por ciento frente al mismo periodo de 2025.
Pasamos al cierre de 2025 de 2.228 millones de peos a 2.251 millones de pesos. Es un crecimiento del 1% puede sonar poco, solamente que estamos hablando de cantidades de dinero verdaderamente interesantes, 2,200 millones de pesos. Casi lo que implica el presupuesto de un año de toda una ciudad directa y paramunicipal, así como la nuestra. Entonces, el activo, creció el activo, comentó Huerta.
Respecto a la estrategia que se ha seguido para el arrendamiento el director explicó, se tiene sobre la mesa la renegociación de 470,405 pies cuadrados del parque industrial, revaluando el cobro promedio de 2.59 a 4.67 dólares por pie cuadrado para el 2027, por medio de un plan que prevé renovar 10 contratos que vencen en diciembre y comercializar 283 mil pies cuadrados disponibles en seis naves industriales destacando el edificio 10 conocido como “La Joya de la Corona” y el seis que e recuperó de la anterior empresa, con un ingreso estimado mensual de 551 mil 849 dólares.
Al final sí podemos decir lo siguiente, a pesar de que por primera vez tenemos y se va a resolver, porque a finales de este año vamos a resolver con este acuerdo que se va a aprobar hoy, a pesar de que tenemos al cierre de año en este momento por primera vez 20% de desocupación, con lo que tenemos hoy listo y hoy firmado, de todas formas, aumentan los ingresos, el valor por pie cuadrado del parque, en un millón 191 mil dólares, manifestó.