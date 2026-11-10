FOPIN busca elevar ingresos pese a tener 20% de espacios industriales desocupados

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El fideicomiso renegocia contratos y proyecta aumentar las rentas de 2.59 a 4.67 dólares por pie cuadrado en 2027. También reportó una reducción del 77.7% en sus pasivos al cierre de septiembre

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/11/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 04:47 PM.