Hipólito Sedano lleva el diálogo vecinal a Jardines de Montaña

Las necesidades de una colonia se conocen escuchando a quienes las viven todos los días. Bajo esa premisa, Hipólito Sedano Ruiz recorrió la colonia Jardines de Montaña, donde dialogó directamente con vecinos y familias del sector, escuchó sus inquietudes y tomó nota de planteamientos relacionados con la salud, la vialidad y las condiciones de su entorno.
Durante el encuentro, el aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Nogales, Sonora señaló que el contacto directo con la comunidad debe estar acompañado de humildad, respeto y disposición para escuchar, valores que identificó con los principios del movimiento.
Sedano Ruiz destacó la importancia de trabajar hombro con hombro con los ciudadanos, reconociendo que cada colonia tiene necesidades particulares que merecen atención y seguimiento.
Estrechar una mano es sinónimo de compromiso, expresó como parte de su reflexión sobre el significado de mantener una relación cercana con la comunidad, escuchar sus preocupaciones y reconocer sus necesidades.
Durante la reunión, los residentes de Jardines de la Montaña y sectores aledaños compartieron diversas inquietudes, particularmente relacionadas con servicios de salud y condiciones de vialidad, mismas que fueron escuchadas y registradas por Hipólito Sedano.