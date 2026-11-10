Hipólito Sedano lleva el diálogo vecinal a Jardines de Montaña

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El aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Nogales escuchó a residentes sobre necesidades de salud, vialidad y servicios, durante un recorrido por la colonia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 10:13 AM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 10:15 AM.