Julia Huerta afirma que crece el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación en Nogales

En el marco de las actividades territoriales rumbo a la definición de la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, la aspirante Julia Huerta informó que existe un sólido y creciente respaldo ciudadano hacia los ideales de la Cuarta Transformación en toda la frontera.
Tras encabezar intensas jornadas de activación, diálogo directo con vecinos y distribución del periódico Regeneración, órgano oficial de difusión del movimiento, en diversos cruceros y sectores de la ciudad, Huerta subrayó el ánimo positivo con el que las familias reciben el mensaje transformador.
Definitivamente hay un sólido respaldo; se siente en cada una de las colonias que visitamos y en cada crucero en el que nos ha tocado estar para entregar el periódico Regeneración. Cuando recorremos Nogales se siente ese eco y ese recibimiento a los ideales de la Cuarta Transformación, expresó Julia Huerta.
Nos quedamos con el enorme gusto que se siente en las calles y el deseo ciudadano de que continúe y se profundice la Cuarta Transformación. Existe el anhelo claro de no volver a lo que era antes, a la época neoliberal, pero también la necesidad de seguir avanzando para que la transformación llegue a cada uno de los rincones de nuestro Nogales, señaló.
Continuamos con toda la actitud y con una agenda de actividades muy intensa todos los días, recorriendo Nogales y platicando con los vecinos. Seguimos caminando en el marco de este proceso interno, esperando la definición y el levantamiento de la encuesta por parte del partido, plenamente confiados en el proceso, aseguró Julia Huerta.