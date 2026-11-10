Julia Huerta afirma que crece el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación en Nogales

...

: La aspirante a la coordinación municipal destacó la respuesta que ha recibido durante recorridos por colonias y cruceros, donde dialoga con vecinos y distribuye el periódico Regeneración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 04:31 PM.