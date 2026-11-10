Julia Huerta prepara entrega de diagnóstico ciudadano de Nogales a Lorenia Valles

En el marco de los trabajos territoriales que realiza a lo largo de la frontera, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, anunció que hará entrega formal del documento diagnóstico emanado de los Diálogos por la Transformación a la senadora y coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora, Lorenia Valles, durante su próxima gira de trabajo por este municipio.
Durante una jornada vespertina de activación ciudadana realizada en el crucero de salida del Parque Industrial Nuevo Nogales, Julia Huerta destacó que la militancia y los simpatizantes se encuentran listos y con gran entusiasmo para recibir en los próximos días a la coordinadora estatal, a quien presentarán los resultados del ejercicio de escucha directa realizado en los barrios y colonias de la ciudad.
Cuando estábamos armando el documento de los Diálogos por la Transformación, comentábamos con los vecinos de Nogales que este diagnóstico se iba a entregar a quien resultara coordinadora estatal; hoy, con todo el gusto y el ánimo, se lo vamos a entregar a la senadora Lorenia Valles, porque representa el sentimiento real de Nogales con respecto a la Cuarta Transformación, puntualizó Julia Huerta.
En avances consolidados, la ciudadanía expresa satisfacción y reconoce progresos tangibles en el municipio dentro de tres rubros prioritarios: pavimentación, seguridad y desarrollo económico. En la hoja de ruta y pendientes, el documento identifica con precisión los espacios y sectores donde es indispensable redoblar esfuerzos para que los beneficios de la transformación lleguen a cada rincón de Nogales. Además, el respaldo al proyecto de nación, donde el pulso en las calles confirma un rechazo rotundo a regresar a las prácticas de la época neoliberal y un deseo firme de que se profundice la Cuarta Transformación.
Acompañada por una brigada de jóvenes y militantes identificados con los chalecos y banderas del movimiento, Julia Huerta dialogó con trabajadores y automovilistas en el sector industrial de Nuevo Nogales, haciendo entrega mano a mano del periódico Regeneración, órgano de difusión oficial del movimiento que destaca en sus ediciones recientes la defensa de la soberanía nacional y el balance de gobierno.
Respecto al desarrollo del proceso interno de Morena a nivel local, Julia Huerta afirmó que su equipo mantiene una agenda territorial ininterrumpida y de contacto permanente con la gente:
Continuamos caminando con toda la actitud y una agenda de actividades muy intensa. No flaqueamos, todos los días recorremos las colonias y platicamos con las y los vecinos. Esperamos la definición y el levantamiento de la encuesta por parte de nuestro partido con plena confianza en el proceso y profundamente agradecidos por el recibimiento en cada hogar y cada crucero, manifestó.