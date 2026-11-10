Julia Huerta prepara entrega de diagnóstico ciudadano de Nogales a Lorenia Valles

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La aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Nogales anunció que entregará a la senadora los resultados de los Diálogos por la Transformación, ejercicio que recoge inquietudes y propuestas de vecinos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 11:25 AM.