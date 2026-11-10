¡Más de 500 mil pastillas de fentanilo! Las ocultaban dentro de sillas plegables en Nogales

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Agentes de CBP descubrieron el cargamento durante una inspección fronteriza; los narcóticos estaban escondidos en compartimentos de las estructuras metálicas y acolchadas del mobiliario

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/11/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 03:31 PM.