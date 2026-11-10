¡Más de 500 mil pastillas de fentanilo! Las ocultaban dentro de sillas plegables en Nogales

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lograron un importante decomiso de fentanilo en una de las garitas fronterizas de Nogales, tras descubrir más de 500 mil pastillas de esta peligrosa droga sintética que estaban ocultas dentro de sillas plegables.
Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el ingenio utilizado por los traficantes para intentar evadir los controles de seguridad, se observa cómo las pastillas fueron escondidas en el interior de los estrechos compartimentos de las estructuras metálicas y acolchadas de las sillas.
De acuerdo con la información oficial, los narcóticos estaban distribuidos dentro de las cavidades de las sillas plegables, aprovechando el espacio interno de los muebles para ocultar la droga y hacerla pasar desapercibida durante su cruce hacia Estados Unidos.
El hallazgo se realizó durante una inspección en el puerto fronterizo de Nogales, donde los agentes detectaron la carga ilícita antes de que lograra ingresar al país.
Este aseguramiento representa un nuevo golpe a las redes de tráfico de drogas que operan en la frontera entre Sonora y Arizona, una región considerada estratégica para el trasiego de narcóticos.
Como en otras ocasiones dichas autoridad no reveló la identidad de las personas involucradas en este aseguramiento por tratarse de una investigación federal en proceso.
Este decomiso de más de 500 mil pastillas ocultas en mobiliario doméstico pone de manifiesto el nivel de sofisticación que emplean las organizaciones criminales para intentar burlar los filtros de seguridad en los cruces fronterizos.