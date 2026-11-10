¡Lo mordió un perro al salir de casa! Propietario se hará cargo de las curaciones en La Mesa

Un residente de la colonia La Mesa en Nogales, Sonora, fue mordido por un perro al salir de su casa hacia la tienda, el propietario del animal acodó hacerse cargo del costo de las curaciones.
El reporte policial detalla que fue a las 09:52 horas que elementos preventivos adscritos a la Unidad de Protección y Bienestar Animal de seguridad pública, atendieron dicho reporte y acudieron a la calle Los Tabachines del fraccionamiento en mención.
En el lugar se entrevistaron con un hombre de 43 años de edad, quien manifestó que al salir de su domicilio con dirección a una tienda fue atacado por un perro de color amarillo y talla mediana, el cual le provocó una herida superficial en el antebrazo.
Los agentes localizaron al propietario del animal, un joven de 20 años, quien se comprometió a entregar al can al Centro de Atención y Bienestar Animal, así como a llegar a un acuerdo con el afectado para su atención médica, elaborándose el acta de entrevista y el informe correspondiente para que personal de dicha dependencia procediera con el seguimiento y resguardo del animal.