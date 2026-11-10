¡Lo mordió un perro al salir de casa! Propietario se hará cargo de las curaciones en La Mesa

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Un residente de 43 años sufrió una herida superficial en el antebrazo cuando se dirigía a una tienda. El dueño del animal se comprometió a cubrir los gastos médicos y entregarlo al Centro de Atención y Bienestar Animal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 03:22 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 03:24 PM.