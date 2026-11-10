¡Los Potros de Nogales van a la nacional! Destacan en Ciencias Básicas

...

Cinco estudiantes del TecNM Nogales clasificaron al ENECB-CEA 2026 y representarán a la frontera en Celaya, Guanajuato. Además, el plantel se prepara para competir en Escoltas, Bandas de Guerra e InnovaTec

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/11/2026 01:42 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 01:46 PM.