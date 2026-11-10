¡Los Potros de Nogales van a la nacional! Destacan en Ciencias Básicas

El equipo de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales, Sonora obtuvo su clasificación a la etapa nacional del certamen ENECB-CEA 2026, tras superar con éxito las fases previas gracias al talento, la dedicación y el compromiso académico de sus cinco integrantes.
La delegación estudiantil de los Potros del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) representará a esta frontera en el Desafío 3 de la competencia nacional, la cual tendrá como sede la ciudad de Celaya, Guanajuato. La directiva del plantel, a cargo de la maestra Sonia Regina Meneses Mendoza, emitió un reconocimiento oficial al esfuerzo y la pasión por la ciencia del grupo de jóvenes, quienes destacaron en cada etapa del proceso selectivo.
Aunado a este logro en el rubro de las ciencias exactas, el área de Comunicación Oficial del ITN informó que la institución cuenta con una intensa agenda de participación en diversos eventos de carácter nacional para las próximas semanas.
Como parte de este calendario de actividades, la próxima semana viajará el contingente de Escolta y Banda de Guerra del plantel con el objetivo de asumir la representación nacional en su respectivo encuentro cívico. Asimismo, durante la semana subsecuente, cuatro equipos del campus Nogales competirán en diferentes categorías dentro de la fase nacional de InnovaTec, concurso interno del sistema TecNM del cual emanan múltiples propuestas tecnológicas y proyectos de negocio creados por la comunidad estudiantil.
Traemos varios proyectos y concursos nacionales de nuestros jóvenes en el tintero que muy próximamente van a salir a representarnos; de InnovaTec salen muchas ideas y proyectos que ya cuentan con el impulso de la Presidencia de la República, con un financiamiento etiquetado para los primeros lugares que salgan de esos concursos nacionales, quienes van a ser apoyados para impulsar sus proyectos e ideas de negocio, detalló Andrea Zavala, vocera de Comunicación Oficial del ITN.