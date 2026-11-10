¡Reanudan servicios los módulos del INE! Conoce dónde estarán las unidades móviles esta semana

Los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en la demarcación del Distrito 02 del norte de Sonora reanudaron este martes la totalidad de sus servicios al público, tras la suspensión registrada el lunes con motivo del paro nacional pacífico. Emma Arellano Peñaloza, Vocal Ejecutiva del INE en esta demarcación federal, confirmó el restablecimiento de las operaciones tanto en las sedes fijas de Nogales y Agua Prieta como en los módulos móviles que dan cobertura a los municipios de la región.
Para interés de la ciudadanía que requiere realizar trámites de actualización o expedición de la credencial para votar, la titular distrital detalló la programación de las unidades itinerantes durante esta semana. En la ruta correspondiente a Nogales, los módulos móviles brindan atención este martes en el sector La Mesa, el miércoles se ubicará en la comisaría de Cíbuta, mientras que el jueves y viernes operará en las instalaciones del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta).
Por su parte, la unidad asignada a la ruta de Magdalena ofrece servicio este martes en el municipio de Arizpe, el miércoles acudirá a Cucurpe y permanecerá los días jueves y viernes en Magdalena de Kino. De igual forma, el módulo móvil de la región de Cananea atiende este martes en Bacoachi, el miércoles se instalará en el Tecnológico de Cananea, y durante el jueves y viernes recibirá a los usuarios en la Casa de la Cultura de esa ciudad minera.
La reactivación de las actividades en el Distrito 02 se desarrolla bajo protesta, de acuerdo con lo expuesto previamente por Iveth Leticia Lomelí Fuentes, responsable del módulo fijo en Nogales. El personal mantiene su exigencia ante el Consejo General del INE por mejoras laborales e incremento salarial digno, luego de rechazar el ajuste propuesto del seis por ciento debido a que solo contempla a la figura operativa FA1 y deja fuera a responsables de módulo, personal de honorarios permanentes y trabajadores eventuales sin prestaciones de ley.
Cabe recordar que los operadores perciben actualmente un ingreso aproximado de 10 mil 600 pesos mensuales, cifra inferior al salario mínimo de la zona libre de la frontera norte y con un rezago de varios años frente a la inflación. Con el retorno a las labores habituales, la plantilla refrendó su compromiso de servicio hacia la población sonorense, aunque permanecerá atenta a una resolución presupuestal justa e incluyente por parte de las autoridades electorales a nivel nacional.