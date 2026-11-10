¡Reanudan servicios los módulos del INE! Conoce dónde estarán las unidades móviles esta semana

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Tras el paro nacional del lunes, los módulos fijos y móviles del Distrito 02 retomaron la atención ciudadana. Las unidades itinerantes recorrerán comunidades de Nogales, Magdalena y Cananea

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/11/2026 01:50 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 01:53 PM.