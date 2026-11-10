Recibe más de 10 años de cárcel por asaltar con cuchillo una farmacia en Nogales

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Juan Felipe “N” fue sentenciado a 10 años y 10 días de prisión por amenazar a una empleada de Farmacias Similares y robar 500 pesos en efectivo en la colonia Luis Donaldo Colosio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 12:15 PM.