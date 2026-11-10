Recibe más de 10 años de cárcel por asaltar con cuchillo una farmacia en Nogales

Un hombre armado con un cuchillo que fue detenido por la policía municipal luego de asaltar una farmacia en la colonia Luis Donaldo Colosio fue sentenciado a 10 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años y 10 días de prisión, además de una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), contra Juan Felipe “N”, por su responsabilidad penal en el delito de robo con violencia en las personas, cometido en un establecimiento comercial abierto al público, en Nogales, Sonora.
La resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, en el que el Juez impuso al sentenciado la pena privativa de libertad, sin concederle beneficios liberatorios; además se estableció la reparación del daño material y moral de manera genérica.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2022, aproximadamente a las 16:30 horas, en una sucursal de Farmacias Similares, ubicada en la calle Abraham Zaied, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde el ahora sentenciado amenazó con un cuchillo a una empleada del establecimiento, a quien le manifestó que se trataba de un asalto, para posteriormente apoderarse de 500 pesos en efectivo y huir del lugar.
Durante la audiencia, las partes renunciaron al plazo para interponer el recurso de apelación, por lo que la sentencia quedó firme. La lectura y explicación de la resolución judicial quedó programada para el 5 de noviembre de 2026, a las 08:00 horas.