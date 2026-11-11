Descarta Oomapas aguas negras en la 5 de Febrero

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Su titular Leonardo Sandoval explica qué está pasando y detalla los trabajos para resolver este problema “de una vez por todas”

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 11/11/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 11/11/2026 04:45 PM.