Descarta Oomapas aguas negras en la 5 de Febrero

Agua pluvial y no de drenaje es lo que corre actualmente por la avenida de 5 Febrero y ya se trabajar en resolver esta situación, respondió el director de Oomapas de esta frontera.
Primero que nada, esos escurrimientos son agua pluvial, en ningún momento son de drenaje. Si fueran de drenaje, olerían, afirmó el funcionario en entrevista telefónica para MAS Noticias en MAS Radio, y explicó que el color verdoso que se aprecia en algunas imágenes se debe al estancamiento, a la presencia de ramas y raíces y al tiempo que el agua ha permanecido detenida.
Esa práctica, señaló, generaba varios problemas. Por un lado, provocaba derrames de aguas negras sobre la propia 5 de Febrero. Por otro, el agua pluvial no puede ser captada para rebombearla a la planta tratadora local, sino que se mezcla con el agua residual y se envía al vecino país, lo que incrementa el caudal excedente.
Nosotros tenemos un límite que hemos estado cumpliendo para enviar a Estados Unidos, y ese excedente nos puede marcar, indicó. Añadió que el agua de lluvia también desestabiliza la planta tratadora de Río Rico, que está diseñada únicamente para tratar aguas residuales.
• En la calle Cocula, frente al fraccionamiento Teruel, en la zona de Pueblitos.• En la calle Tapalpa, en el límite de los fraccionamientos Manantial y Pueblitos.• Detrás de Intercerámic.
Sandoval explicó que los tres se encontraban azolvados y que el de la calle Cocula fue descubierto recientemente durante el rastreo del recorrido del agua pluvial.
Para nosotros lo más fácil sería volver a abrir la tapa y, si se azolva la 5 de Febrero, que salgan los drenajes por arriba y mandar el vactor. Pero esa no es la forma de trabajar. Estamos dando solución de raíz al problema, sostuvo.
Si es una fuga, tenemos que encontrarla y repararla. Si es un venero, lo tenemos que aprovechar y perforar un pozo. Y si es el nivel freático, tenemos que ver cómo lo canalizamos, dijo. Subrayó que, en cualquier caso, se trata de agua limpia y no residual, y pidió no alarmar a la población con información que calificó de falsa.
El proyecto contempla nuevos colectores, líneas de conducción de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y una tubería exclusiva para drenaje pluvial, de modo que el agua de lluvia, el agua potable y las aguas residuales circulen por conductos independientes, “como deben de ser técnicamente”.
Sandoval reconoció que se trata de obras extraordinarias que requieren programar recursos, maquinaria y operadores, por lo que su ejecución ha sido complicada. Aun así, aseguró que el objetivo es que “se acaben los problemas de una vez por todas”.