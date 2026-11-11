Hipólito Sedano lleva el diálogo y la defensa de la 4T a vecinos de Empalme-Nogales

Fortalecer la defensa de la Cuarta Transformación y estrechar el diálogo directo es prioridad, dijo el aspirante a la coordinación municipal de la 4T en Nogales, Hipólito Sedano, ante simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, en la colonia Empalme-Nogales.
Dijo que hablar de frente y con humildad es ser congruente con los principios de una filosofía que mantiene siempre el beneficio del pueblo sobre los intereses personales.
Los asistentes y vecinos expusieron ante Sedano Ruiz la problemática que afecta a este sector y compartieron experiencias sobre los logros que se han alcanzado hasta hoy, bajo el desempeño de los principios básicos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
Estoy convencido de que trabajando hombro con hombro y manteniendo un diálogo directo con quienes confían en nosotros, vamos a fortalecer la unidad y a blindar la defensa de los logros que benefician a los que menos tienen.
Recordó que durante cada recorrido, toma nota de las necesidades y peticiones a fin de buscar posibles soluciones y propuestas viables para solventarlas.El aspirante reiteró la importancia de mantener la unidad y a la vez cerró su diálogo acompañado de asistentes que corearon la frase que impuso como tendencia: “Si la encuesta toca a tu puerta, Hipólito Sedano es la respuesta.