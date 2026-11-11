Hipólito Sedano lleva el diálogo y la defensa de la 4T a vecinos de Empalme-Nogales

...

El aspirante a la coordinación municipal se reunió con simpatizantes y habitantes de la colonia para escuchar sus necesidades, promover la unidad y compartir información sobre los avances de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/11/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 11/11/2026 03:57 PM.