MC abre la puerta a Humberto Robles para su proyecto político en Nogales

Movimiento Ciudadano no descarta al expriista Humberto Robles para sumarlo a su proyecto político en Nogales y reconoce que la figura de Luis Donaldo Colosio les ha facilitado la adhesión de nuevas personalidades.
Así lo dijo Isaac Barrios, dirigente estatal del partido, durante su participación en la Mesa Cancún, donde confirmó que Robles Pompa es uno de los perfiles con los que han sostenido conversaciones.
No podríamos decir candidato todavía, pero Humberto Robles es una persona que está cerca a nosotros, que ha platicado con nosotros y es un referente, pero como él hay otras personas que se han acercado a nosotros, expresó.
Nogales es bien difícil, es uno de los lugares más difíciles para construir electoralmente, siempre ha sido muy complejo, señaló, para luego agregar que, pese a ello, actualmente encuentra condiciones distintas para posicionar al partido y ampliar su estructura política.
La posibilidad que Luis Donaldo Colosio esté aquí, obviamente se vuelve un proyecto sumamente más rentable para muchos. Sí, sin duda puede cambiar el escenario para algunos si él no tomara la determinación de estar aquí, comentó.