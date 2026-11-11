MC abre la puerta a Humberto Robles para su proyecto político en Nogales

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El dirigente estatal Isaac Barrios confirmó que han sostenido conversaciones con el expriista y adelantó que la próxima semana visitará Nogales para continuar los acercamientos políticos rumbo a 2027

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 11/11/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 11/11/2026 04:29 PM.