¡Prepárate para el frío! Pronostican hasta 5 grados y lluvias en Nogales

...

El descenso de temperaturas comenzará este viernes 13 de noviembre y podría intensificarse durante la próxima semana, con madrugadas de hasta 5 grados y posibilidad de precipitaciones en la región

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/11/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 11/11/2026 05:00 PM.