¡Prepárate para el frío! Pronostican hasta 5 grados y lluvias en Nogales

Temperaturas por debajo de los promedios y probabilidad de precipitaciones, forman parte del pronóstico en la frontera de Nogales, para este próximo fin de semana, esto por la interacción entre un sistema de humedad y un frente frío, que bajaran los termómetros hasta 5 grados para las madrugadas.
De acuerdo con la información publicada por el Servicio de Vigilancia Climática de los Estados Unidos y las mediciones del equipo de clima del Gobierno Municipal de Nogales, el descenso se sentirá de inició el próximo viernes 13 de noviembre, cuando se presente una máxima de 19 y una mínima de 11 grados, con una probabilidad de lluvia de hasta un 70% entre 3 y 4 de la tarde.
Para el sábado 14 el termómetro se mantendrá a la baja con una máxima de 19 y una mínima de 7 para la madrugada entre 14 y 15, con sensaciones térmicas que podrían descender aún más durante las primeras horas, con un ligero incremento en las temperaturas altas sábado y domingo.
Sin embargo, el servicio estadounidense alerta, que, de continuar la acumulación de humedad, existe el potencial de lluvias de moderadas a intensas, sobre todo por las tardes, siguiendo un patrón parecido a las precipitaciones monzónicas, por lo que advirtió a los ciudadanos del sur de Arizona y norte de Sonora, a tener en mente de manera constante la posibilidad de arroyos crecidos e inundaciones en las zonas con este tipo de riesgos.
Se espera que los efectos del frente frio, puedan interactuar con un periodo de baja presión al inicio de la próxima semana, lo que ocasionará máximas de entre 16 a 19 grados y mínimas que podrían llegar a los 5 grados en la madrugada entre el miércoles y jueves, lo que de cumplirse el pronóstico coincidirá con una alta probabilidad de precipitación para el martes 17 y miércoles 18 de noviembre.