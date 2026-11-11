¡Regresa la época de oro! Leyendas de la lucha libre se reunirán en Nogales

El ring del gimnasio Carlos Hernández Carrera volverá a retumbar con la fuerza y la nostalgia de la lucha libre, esto tras el anuncio de lo que será una función en donde se juntarán los nuevos valores con los maestros del encordado denominados como gladiadores de la época de oro, el próximo 20 de noviembre en punto de las 17:00 horas, esto en un esfuerzo entre el Ayuntamiento de Nogales y las leyendas locales, con un evento que busca rendir honor a quienes sentaron las bases de la disciplina no solo en la frontera, sino en el estado y la nación.
Durante la presentación del cartel las figuras de la lucha nogalense Estrella Veloz, Justicia Blanca, Güero Cota y Estrella de Sonora, fueron encabezados en esta ocasión por el director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez, quien lució los colores del conocido personaje “Súper Pilas”, en donde además del anunció se compartieron anécdotas de los orígenes del deporte en nuestra ciudad y la rigurosa preparación de antaño, además de que se destacó de la apertura que ha tenido la comuna por esta disciplina de condición física, resistencia y fuerza.
Hubo una historia de Nogales, de luchadores, la historia de la lucha libre de Nogales que comenzaron unos jóvenes, les estoy hablando de los años 60 más o menos, había luchadores como Bucky Cepeda, Leo Jiménez, Pepe Vásquez, Los Impactos y fue un gran grupo, un grupo maravilloso que iniciaron la historia de la lucha libre, fueron los primeros luchadores de Nogales a partir de eso vengo yo que fui el primero y único luchador que fui a capacitarme a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estuve allá por cinco años en dos tiempos, a los dos años y medio me vengo yo para Nogales y empiezo a hacer un grupo que son los que sobresalieron e hicimos la época de oro de la lucha libre aquí en Nogales, compartió Estrella Veloz.
Los organizadores detallaron que la ceremonia de homenaje arrancará formalmente a las 19:00 horas y para este protocolo se extendió la invitación a personalidades del ámbito deportivo y cultural de la región entre los que destacan Luis Alarcón, representante del Salón de la Fama, Omar Manríquez, de la Comisión de Box y Lucha, así como Pedro González, hijo del fundador del emblemático centro deportivo y plaza de toros Pedro González.
Porque gracias a la época de oro, pues ahí soy prácticamente de la segunda generación de lo que es la época de oro, de ahí salimos nosotros de los grandes luchadores de la época de oro, como dice el compañero acá la lucha libre de la época de oro, donde tendrías que pasar por varias facetas o etapas o preparaciones para poder llegar a la lucha libre, manifestó el Güero Cota.