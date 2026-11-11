¡Regresa la época de oro! Leyendas de la lucha libre se reunirán en Nogales

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El gimnasio Carlos Hernández Carrera recibirá el próximo 20 de noviembre una función especial con cinco combates, nuevos talentos y gladiadores históricos. También se entregarán reconocimientos a los pioneros del pancracio nogalense

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/11/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 11/11/2026 04:55 PM.