Adulto mayor retiene a mujer tras presunto robo de calentador en Nogales

Una persona adulta mayor retuvo e hizo entrega a la policía de una mujer que allanó su domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio para robarse un calentador de agua en horas de la mañana.
Este hecho se documentó alrededor de las 09:21 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Xiximes de la colonia señalada donde tenía a una mujer retenida por robo.
En el lugar el de nombre Jesús, de 65 años de edad, dijo a los agentes que momentos antes escuchó ruidos en el patio de su domicilio y sus perros comenzaron a ladrar, por lo que al salir observó a una mujer vestida de negro que llevaba en sus manos un calentador de agua que él había desinstalado y dejado en el lugar para utilizarlo por piezas.
El reportante señalando que al verse descubierta la mujer emprendió la huida llevándose el calentador, por lo que comenzó a seguirla hasta darle alcance metros adelante, logrando retenerla y solicitar la presencia de los oficiales.
Se informó que la fémina de nombre Blanca Azucena "N", de 29 años de edad, fue entregada a dicha autoridad a quien le aseguraron un calentador de agua de la marca Rugo, por lo que se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana, donde ordenaron que fuera certificada médicamente y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado junto con el objeto recuperado.