Adulto mayor retiene a mujer tras presunto robo de calentador en Nogales

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Un hombre de 65 años sorprendió a la mujer cuando salía de su domicilio con un calentador de agua. La siguió hasta alcanzarla y solicitó apoyo policial en la colonia Luis Donaldo Colosio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 10:42 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:47 AM.