Angélica Burgos destaca respuesta ciudadana durante recorridos de Morena en Nogales

La aceptación de los ciudadanos al proyecto del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, ha sido la constante durante los diálogos con los vecinos de las colonias de la ciudad, mostrando interés sobre el proceso interno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó Angélica Burgos.
La presidenta de este Comité en esta frontera, manifestó de la importancia de escuchar y atender a los simpatizantes de Morena, como una forma de fortalecer al instituto político y su posicionamiento en la comunidad como parte de la labor que realiza la militancia morenista.
Continuamos trabajando pie tierra recorriendo las colonias y los cruceros de la ciudad...junto con los militantes para atender y escuchar a los simpatizantes de Morena, como una forma de fortalecer la unidad nuestro partido Morena en la comunidad, expresó.
Constantemente se está visitando a los vecinos y ahora, señaló, como aspirante a la coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, se llevan los encuentros con las familias conocidas en la colonia Nuevo Nogales.
La principal fuerza de nuestro partido está en los simpatizantes y lo estamos comprobando en estos recorridos por las colonias...lo cual estamos constatando al visitar sus casas porque están atentos a los trabajos y acciones que lleva a cabo el partido para apoyar a la comunidad, destacó.