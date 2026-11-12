Angélica Burgos destaca respuesta ciudadana durante recorridos de Morena en Nogales

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación continúa visitando colonias junto con el aspirante Víctor Rodríguez para dialogar con simpatizantes, informar sobre el proceso interno y promover la unidad partidista

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 11:04 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 11:08 AM.