Aprueba Cabildo cuenta pública y asegura aguinaldos sin contratar nueva deuda en Nogales

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Por unanimidad, los regidores avalaron el informe financiero del tercer trimestre de 2026; Tesorería confirmó que existen recursos para cubrir las prestaciones de fin de año sin solicitar adelantos estatales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/11/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 04:11 PM.