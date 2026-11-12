Aprueba Cabildo cuenta pública y asegura aguinaldos sin contratar nueva deuda en Nogales

Con finanzas sanas y la garantía del pago de prestaciones de fin de año sin recurrir a nueva deuda, el Cabildo de Nogales, aprobó por unanimidad la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.
Esto durante una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el cuerpo colegiado dio luz verde al dictamen tras analizar el estado detallado de los ingresos y egresos municipales.
Encabezando la reunión el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, puso a votación el documento luego de que la tesorera municipal, Emma Lizette Maldonado, presentará los números y confirmara que pagos como el aguinaldo y fondos de ahorros, se tienen seguros sin necesidad de solicitar adelantos del estado, como ha sido los últimos 5 años.
El informe presentado, destacó números positivos para la frontera, detallando ingresos por concepto de impuestos por un monto de 179 millones 978 mil 928 pesos, lo que se refleja en un avance del 84.64% respecto a lo presupuestado.
De la misma forma, el reporte financiero arrojo que, al cierre de este tercer trimestre la recaudación alcanzo un 75.88 por ciento de lo previsto, manteniendo un gasto municipal controlado con un avance del 64.91 por ciento.
Con esta aprobación, los ediles aprobaron de manera unánime al Congreso del Estado para la debida rendición de cuentas, así como la publicación de los balances en la tabla de avisos del Ayuntamiento.