Capacitan a policías de Nogales en equidad de género, atención ciudadana y manejo del estrés

Elementos de Seguridad Pública, iniciaron con el primer seminario para primeros respondientes, enfocado a la equidad de género, control del estrés y las nuevas masculinidades, impartidos por los especialistas en la materia y dirigido a los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales ofreció un mensaje a los asistentes, así como a los dos ponentes que iniciaron con este ciclo de talleres de capacitación y destacó el compromiso que tiene con la seguridad ciudadana, así como seguir efectuando acciones que mejoren el servicio que prestan los agentes policiacos a favor de la sociedad.
Entre otras cosas, es para reforzar el protocolo al momento de responder y de atender a un ciudadano que esté detenido o esté poniéndolo a disposición, que lo hagan de manera correcta y de manera humana.
Si un policía está bien entrenado, bien capacitado, bien instruido, se refleja el momento de su actuar y ese momento se transfiere también a la ciudadanía de una manera indirecta, que, si no lo tuvieran, por lo contrario, actuarían de otra manera y es parte de su capacitación.
Yo le he apostado mucho aquí a la capacitación, al reconocimiento de los policías, pese a las adversidades, no podemos decir, vamos a mantenernos en el confort con lo mismo, hay que hacer cosas diferentes, como esto, que es alimentar ese nivel cognitivo a través de la experiencia que tenemos ahorita.
Yo le he apostado mucho aquí a la capacitación, al reconocimiento de los policías, pese a las adversidades, no podemos decir, vamos a mantenernos en el confort con lo mismo, hay que hacer cosas diferentes, como esto, que es alimentar ese nivel cognitivo a través de la experiencia que tenemos ahorita.
Después, la responsable de la Unidad de Equidad de Género de la Policía Preventiva de Hermosillo, Blanca Luz Saldaña, impartió el tema de la protección de las mujeres policías en caso de acoso o violencia propiciada por sus compañeros o jefes varones, así como por el ciudadano común.
Es tan importante este tema, porque antes que ser policía son personas, son seres, son individuos y el trabajar la parte biopsico-social de la construcción que el policía, la policía tiene, tiene que ver también con la construcción familiar, comunitaria en la que ellos han estado y eso viene a permear en el trabajo que ellos tienen.
Y para que ellos elaboren un informe policial homologado con perspectiva de género, es importante trabajar todos estos temas de la violencia familiar, la violencia de género, cómo acudir al llamado y que no ellos asimilen estereotipos y roles de género que vengan a afectar su percepción del delito al que van a atender que sea con una total apertura y compromiso.
Y para que ellos elaboren un informe policial homologado con perspectiva de género, es importante trabajar todos estos temas de la violencia familiar, la violencia de género, cómo acudir al llamado y que no ellos asimilen estereotipos y roles de género que vengan a afectar su percepción del delito al que van a atender que sea con una total apertura y compromiso.
Se informó que en Sonora existen seis municipios con alerta de género y que Nogales es uno de ellos por esto la importancia de que los agentes reciban esta capacitación.
El día de mañana, el especialista en temas electorales, Andrés García Vázquez dará continuidad a este seminario, con temas relacionados a cómo un policía primer respondiente debe atender correctamente una denuncia, violencia o cualquier situación que tenga que ver con los procesos electorales.
También la doctora María Soledad Rodríguez Verdugo, Presidenta Nacional de Siquiatría, expondrá el tema respecto del impacto emocional que los policías presentan, durante y después de haber atendido un caso de violencia extrema o cualquier otra situación que implique cambios estresantes en el comportamiento mental de los elementos.