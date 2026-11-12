Capacitan a policías de Nogales en equidad de género, atención ciudadana y manejo del estrés

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Agentes preventivos y de Tránsito participan en un seminario que busca mejorar los protocolos de actuación, fortalecer la perspectiva de género y atender el impacto emocional de su labor

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/11/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 04:45 PM.