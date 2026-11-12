Choca contra vehículo estacionado en Nuevo Nogales; conductora queda detenida

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Una mujer de 34 años perdió el control de su Ford Escape y se impactó contra un Toyota Corolla estacionado sobre la avenida Libre Comercio. El choque dejó daños estimados en 30 mil pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 10:27 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:29 AM.