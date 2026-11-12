Choca contra vehículo estacionado en Nuevo Nogales; conductora queda detenida

Una mujer fue detenida por las autoridades de vialidad luego de chocar un vehículo estacionado al circular en su automóvil por la vía pública en la colonia Nuevo Nogales, provocando daños de más de 30 mil pesos.
El reporte de tránsito municipal indica que fue a las 09:02 horas que elementos preventivos atendieron un llamado al 911 de un choque sobre la avenida Libre Comercio, frente a la maquiladora Edwards en la colonia señalada.
Al arribar al lugar observaron una vagoneta Ford Escape de color gris, modelo 2009, que era conducida por la de nombre Bianca "N", de 34 años de edad, quien presuntamente por falta de precaución perdió el control del volante.
Se determinó que por tal motivo se desvió hacia su derecha y se impactó contra un sedán Toyota Corolla de color rojo, modelo 2021, que se encontraba debidamente estacionado, registrándose daños materiales estimados en 30 mil pesos, sin que resultaran personas lesionadas.
Por tal motivo la conductora fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para el deslinde de responsabilidades.