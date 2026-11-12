Dos motociclistas son mordidas por perros y terminan en el suelo en Nogales

Dos mujeres motociclistas fueron atacadas y mordidas por perros callejeros cuando circulaban por calles de Nogales, Sonora, donde derraparon resultando con lesiones y daños en sus vehículos, reportando los hechos a las autoridades.
De acuerdo con el reporte policial uno de los casos se registró a las 20:43 horas cuando elementos adscritos a la Unidad de Protección y Bienestar Animal recibieron informes sobre la internación de una persona al hospital IMSS Bienestar, luego de ser lesionada por mordedura de perro.
En el lugar se entrevistaron con Elvira, de 25 años de edad, quien manifestó que alrededor de las 20:30 horas circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Estado de Tabasco cuando un perro de talla grande le salió al paso y la mordió en la pantorrilla derecha, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de la unidad.
Dijo que al sentirse lesionada se trasladó por sus propios medios al hospital, donde fue atendida de sus lesiones.
En otro caso alrededor de las 15:07 horas agentes de dicha unidad se trasladaron a la calle Sierra Santa Marta de la colonia Benito Juárez, donde reportaban a una motociclista lesionada por mordedura de can.
En el sitio se entrevistaron con Gladys, de 31 años de edad, quien les manifestó que alrededor de las 14:00 horas iba a bordo de su motocicleta y le salió al paso un perro de color negro de talla mediana, el cual la mordió en una pierna a la altura del glúteo.
Dijo que alcanzó a ver que el animal se introdujo a un domicilio del sector, por lo que los oficiales intentaron localizar a los propietarios del animal sin obtener resultados positivos, elaborando el informe correspondiente dirigido al Centro de Control y Bienestar Animal para seguimiento del caso.
En este caso la afectada se negó a ser certificada médicamente, manifestando que buscaría atención por sus propios medios. Sobre ambos ataques dicha autoridad informó a las autoridades correspondientes, cabe mencionar que se han reportado al 911 al menos 6 casos similares en lo que ve de esta semana.