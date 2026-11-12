Dos motociclistas son mordidas por perros y terminan en el suelo en Nogales

...

Los ataques ocurrieron en distintos sectores de la ciudad y provocaron que ambas mujeres perdieran el control de sus motocicletas. Autoridades reportan al menos seis casos similares durante esta semana

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/11/2026 10:30 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:33 AM.