Exigen jubilados y trabajadores de Pemex atención médica; intensificarán protestas en Nogales

Los jubilados y activos de Pemex Nogales continúan en la lucha con sus manifestaciones para exigir su derecho a los servicios médicos, aseguran que extenderán los cierres de la terminal para hacer mayor presión hasta ser escuchados.
Este miércoles 11 de noviembre un grupo de jubilados de Pemex, Nogales, arribó a las instalaciones y cerro la entrada y salida de la Terminal de Almacenamiento y Reparto colocando pancartas que rezan sus exigencias.
El grupo aseguró que ninguna de sus peticiones ha sido escuchada por lo que se encuentran en la misma desafortunada situación desde el inicio de sus manifestaciones, recalcando que aproximadamente 35 jubilados de Nogales y más de un centenar de activos no tienen servicio médico y no cuentan con farmacia para la entrega de medicinas desde hace años.
En el lugar los manifestantes aseguraron que se trata de un movimiento nacional que involucra a miles de trabajadores de Pemex que se encuentran en la misma situación.
Aseguraron que en Nogales se manifestaran al menos dos veces por semana y de manera más prolongada es decir cerrando las puertas de la terminal por mayor tiempo evitando la entrada y salida de combustible con el único fin de ser escuchados.