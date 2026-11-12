Exigen jubilados y trabajadores de Pemex atención médica; intensificarán protestas en Nogales

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Los manifestantes bloquearon los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Reparto y advirtieron que realizarán cierres más prolongados para exigir servicios médicos y medicamentos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/11/2026 10:49 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:52 AM.