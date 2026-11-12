Hipólito Sedano lleva diálogo y propuestas de la 4T a vecinos de la colonia Héroes

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El aspirante a la coordinación municipal escuchó necesidades de las familias, compartió ejemplares de Regeneración y habló sobre programas sociales y participación comunitaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 11:28 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 11:32 AM.