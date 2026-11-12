Hipólito Sedano lleva diálogo y propuestas de la 4T a vecinos de la colonia Héroes

Estrechando manos, escuchando inquietudes y tomando nota de las necesidades de las familias, Hipólito Sedano Ruiz sostuvo un encuentro con residentes de la colonia Héroes, donde dialogó sobre los programas sociales, la participación comunitaria y los principios de la Cuarta Transformación en Nogales, Sonora.
Durante la reunión, realizada en un domicilio particular del sector, el aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación señaló que los beneficios sociales deben mantenerse al alcance de quienes más los necesitan.
Sedano consideró que los avances de la 4T deben valorarse por sus efectos en la vida cotidiana de las personas y destacó la importancia de preservar la humildad, la cercanía y el diálogo directo con la ciudadanía.
Como parte de sus recorridos por distintas colonias de Nogales, compartió ejemplares del periódico Regeneración, publicación vinculada a Morena, y conversó con los asistentes sobre los planteamientos del movimiento.
Asimismo, expresó su convicción de que los principios políticos deben reflejarse en acciones concretas y no limitarse a los discursos.
Durante el encuentro, vecinos de la colonia Héroes expusieron diversas peticiones y necesidades de su comunidad, las cuales fueronescuchadas y registradas por Sedano Ruiz para su posible seguimiento y gestión ante las instancias correspondientes.
Al concluir la reunión, algunos asistentes expresaron verbalmente su respaldo a la aspiración interna de Sedano mediante una consigna relacionada con el proceso de encuestas de Morena.