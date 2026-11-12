Huyen en taxi tras presunto asalto, pero policías los interceptan en Los Virreyes

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Un hombre y una mujer fueron detenidos luego de que un automovilista pidiera auxilio y los señalara por golpearlo, amenazarlo con un cuchillo y despojarlo de sus pertenencias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 04:59 PM.