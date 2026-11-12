Huyen en taxi tras presunto asalto, pero policías los interceptan en Los Virreyes

Una pareja de presuntos asaltantes, fueron detenidos por la Policía Municipal cuando huían a bordo de un taxi tras despojar a una persona de sus pertenencias en la colonia Los Virreyes.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 16:10 horas que elementos preventivos que realizaban recorridos de vigilancia sobre la calzada de los Virreyes observaron una vagoneta Ford de color guinda cuyo conductor solicitaba auxilio mediante gritos y señas.
Los oficiales procedieron a darle alcance en las calles 15 de Enero y Juan Navarrete, donde el conductor, de nombre Luis, señaló a dos pasajeros de un vehículo de alquiler Nissan, Tsuru como quienes lo habían amenazado, golpeado y despojado de sus pertenencias.
Tras el señalamiento los agentes solicitaron al conductor del taxi que detuviera su marcha para realizar una inspección, localizando en el asiento trasero a un hombre y una mujer, quienes fueron identificados y señalados como los responsables del asalto.
Se informó que los oficiales le encontraron a la mujer un teléfono celular de color verde que fue reconocido por el afectado como de su propiedad, asimismo, en el asiento trasero del vehículo localizaron un búfer eléctrico, dos balastros y un cuchillo, objetos que el afectado también reconoció como de su propiedad. Señalando que el arma blanca había sido utilizada para amenazarlo durante los hechos.
Por tal motivo los señalados fueron arrestados en el acto identificándose como Ángela "N" y Manuel "N", mismos que, previa certificación médica, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con la materia asegurada, para las investigaciones correspondientes.