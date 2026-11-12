Incendio en Pueblitos consume dos vehículos y provoca intensa columna de humo

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Bomberos de Nogales controlaron el fuego registrado en un predio sobre la calle Mariano Monteverde. Las llamas comenzaron entre la maleza y alcanzaron dos vehículos; no hubo personas lesionadas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/11/2026 10:35 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:38 AM.