Incendio en Pueblitos consume dos vehículos y provoca intensa columna de humo

Fuerte movilización de autoridades y cuerpos de rescate se registró tras un fuerte incendio suscitado en un predio confinado sobre la calle Mariano Monteverde, a la altura del sector Pueblitos, donde fueron destruidos varios vehículos, sin resultar personas lesionadas.
Se informó que minutos después de las 13:00 horas residentes y comerciantes del lugar reportaron al 911 el conato de incendio dentro del lugar donde maleza y vehículos se incendiaban.
Al lugar acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales, quienes controlaron el fuego que terminó por destruir dos vehículos.
Fueron agentes de la Policía Municipal quienes intentaron localizar a alguna persona encargada del lugar, pero no les fue posible. Hasta el momento se ignora si el fuego fue provocado.
Los expertos señalaron que el fuego se inició entre la maleza por alguna razón terminado con alcanzar los vehículos confinados y en aparente estado de abandono en el lugar lo que provocó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Afortunadamente durante el siniestro no se reportaron víctimas.