Jóvenes de CECyTES Nogales avanzan a la etapa estatal con proyecto de energía solar

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Tres estudiantes clasificaron a la FEMECI Sonora 2026 con “Eco Raíz”, un sistema que utiliza energía solar para optimizar el uso del agua y favorecer la germinación de plantas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/11/2026 10:09 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:17 AM.