Jóvenes de CECyTES Nogales avanzan a la etapa estatal con proyecto de energía solar

Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES), plantel Nogales I, aseguraron su clasificación a la etapa estatal de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) Sonora 2026, tras destacar en la categoría de Educación Media Superior con el proyecto denominado “Eco Raíz: Sistema de energía solar para el manejo eficiente del agua y la germinación”.
El equipo responsable de este logro académico está conformado por los jóvenes Briana Chanel Valenzuela Martínez, Alan Fabián Berrelleza Moroyoqui y Déborah Esther López Leyva, quienes desarrollaron la iniciativa científica bajo la asesoría y guía de la química bióloga parasitóloga Erika Almanza Sepúlveda, dentro de un certamen impulsado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) en coordinación con las autoridades educativas de la entidad.
La propuesta tecnológica registrada con el folio SON-CS-03 nació como una respuesta directa ante la problemática del suministro irregular del recurso hídrico en esta frontera; el prototipo aprovecha la captación de energía solar y la innovación técnica para implementar alternativas sustentables que optimizan el cuidado del vital líquido y favorecen el adecuado crecimiento de las plantas.
Mediante el diseño de este sistema automatizado, los estudiantes integran procesos de investigación, experimentación rigurosa y aplicación tecnológica, con lo cual comprueban que las necesidades cotidianas de su entorno pueden transformarse en áreas de oportunidad para la generación de nuevo conocimiento y el planteamiento de soluciones viables a favor de la comunidad.
Con esta acreditación oficial en la lista de proyectos seleccionados, la delegación estudiantil pondrá en alto el nombre de CECyTES Nogales I y de la juventud nogalense durante la próxima fase estatal del encuentro científico, donde expondrán la viabilidad y el impacto ambiental de su trabajo frente a evaluadores e investigadores de todo Sonora.