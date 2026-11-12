Llevarán consultas, vacunas y servicios gratuitos a la colonia Embarcadero

Con la suma de esfuerzos del Congreso de Sonora, el Gobierno de Sonora y el IMSS Bienestar, la diputada local por el Distrito IV, Azalia Guevara, invita a la ciudadanía a la Novena Jornada de Salud bajo el lema “Cuidamos de ti, cuidamos de todos”, un evento que ofrecerá servicios gratuitos para toda la familia. La actividad tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y la sede designada para este encuentro comunitario es la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el cruce de Circunvalación Héroes y la calle Río Magdalena, en la colonia Embarcadero en Nogales, Sonora.
En el rubro de bienestar clínico y prevención, las y los asistentes contarán con consultas de medicina general sin costo alguno. Asimismo, el personal sanitario aplicará vacunas contra la influenza, el COVID-19 y el sarampión con la finalidad de proteger a la población. Las acciones preventivas también contemplan la toma de presión arterial, pruebas para la detección oportuna de diabetes y la entrega de lentes de lectura para quienes los requieran.
Además de la atención médica, la jornada dispondrá de un módulo enfocado en el apoyo jurídico y la gestión de trámites oficiales. En este espacio, las personas interesadas podrán solicitar la impresión de actas, la tramitación de la CURP y las correcciones de documentos correspondientes de forma exclusiva al estado de Sonora. Del mismo modo, especialistas brindarán asesoría jurídica y orientación en materia de pensiones, a la par que se habilitará un área de cuidado personal con servicio de corte de cabello.
El programa integral incluye una vertiente dedicada al bienestar ambiental y animal en beneficio del entorno comunitario. Como parte de las labores de fomento ecológico, se realizará la donación de árboles nativos de la región a los vecinos que acudan al plantel educativo. Por otra parte, los dueños de mascotas tendrán acceso al servicio de vacunación canina para el resguardo de la salud de sus animales de compañía.
Esta novena edición articula el trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sonora del periodo 2024-2027, el Gobierno del Estado de Sonora y los Servicios Públicos de Salud de IMSS-Bienestar. Mediante esta colaboración interinstitucional, la legisladora Azalia Guevara acerca múltiples beneficios directos a los habitantes de la colonia Embarcadero y zonas aledañas en una sola jornada.