Llevarán consultas, vacunas y servicios gratuitos a la colonia Embarcadero

...

La diputada Azalia Guevara invita a la Novena Jornada de Salud este sábado 14 de noviembre, con atención médica, vacunas, trámites, asesoría jurídica, cortes de cabello y vacunación para mascotas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/11/2026 01:08 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 01:14 PM.