“No es tiempo de mujeres”: David Hollman

Con una manta colgada en la vía pública en la avenida Álvaro Obregón y carpeta de registro en mano, el docente retirado David Hollman Coronado afirma ser uno de los 18 aspirantes inscritos en el proceso interno guinda en Nogales, Sonora. Al reivindicar una trayectoria en la izquierda desde 1988, asegura que no ve al partido como “agencia de colocaciones” y adelanta una campaña austera “a pura saliva y suela de zapato”.
Al abanderar un discurso de austeridad extrema y lucha de clases, de acuerdo con la documentación mostrada por el propio aspirante, con número de folio 139725 ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, su solicitud de registro quedó asentada para contender por la alcaldía fronteriza bajo el lema “¡Por el bien de todos!”.
Hollman Coronado señaló que la amplia cifra de 18 inscritos refleja tanto la apertura del partido como el atractivo electoral que representa actualmente la sigla guinda en el municipio.
Aquí vemos una cantidad muy grande de precandidatos; es seña de que la puerta está abierta en Morena y que hay participación de todos. También les quiero decir que está muy buena la marca, porque una vez que consigan la candidatura es casi seguro que van a ganar la alcaldía, debido a que Morena ahorita tiene muy buen porcentaje de aceptación, expuso.
Autodefinido como un “candidato del pueblo y precandidato pobre”, Hollman advirtió a los representantes de los medios de comunicación que su proyecto carece de financiamiento para eventos proselitistas tradicionales o convenios publicitarios, al asegurar que recorrerá las calles únicamente “a saliva y zapato”.Polémica postura: Lucha de clases por encima de la paridad de género
En el cierre de su posicionamiento, el aspirante lanzó una crítica directa a la narrativa oficialista del “tiempo de mujeres”, al argumentar que el debate político de fondo no radica en el género de quien gobierne, sino en su origen y compromiso de clase.
Yo sí se los digo: no es tiempo de mujeres, porque aquí el asunto no es de sexos. Este asunto es de clases sociales: de los ricos y de los pobres. Entonces, es tiempo de los pobres y de gobiernos honestos, de gobiernos honrados que se pongan al servicio, sentenció.