“No es tiempo de mujeres”: David Hollman

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El docente retirado asegura tener más de tres décadas de trayectoria en la izquierda y promete una campaña austera, recorriendo las calles “a pura saliva y suela de zapato”

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/11/2026 10:04 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:09 AM.