¡Orgullo nogalense! Tecnológico de Nogales conquista cuatro galardones y 27 medallas

De visita a la cabina de 107.9 MAS Radio, con Nubia Uriarte, jóvenes medallistas y asesores del Tecnológico Nacional de México campus Nogales, compartieron pormenores de hazaña académica, que se suma a su clasificación dentro de los 25 mejores planteles del país para competir en las etapas nacionales con sede en Celaya, Guanajuato, y en Puebla.
La delegación académica del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) conquistó los cuatro galardones principales y 27 medallas durante la vigésima quinta Olimpiada Estatal del Conocimiento en Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas, celebrada en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
El coordinador de los eventos de Ciencias Básicas en su etapa local y regional, doctor Raúl Alonso Ramírez Escobar, explicó que el certamen estatal reunió a los institutos tecnológicos de la región como plataforma de preparación y medición previa a las instancias nacionales. El académico destacó que, de forma paralela a la cosecha de trofeos y preseas en Cananea, la representación de la casa de los Potros selló su pase al Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas (ENEC), programado en el Instituto Tecnológico de Celaya.
En el rubro de Ciencias Básicas, que evalúa física, matemáticas y química, el alumno de séptimo semestre de Ingeniería en Mecatrónica, Edwin Pahoran Ungson Bejarano, obtuvo siete preseas, seis de primer lugar y una de segundo sitio, resultado que le valió las distinciones al mejor promedio individual y por equipo. Por su parte, en el bloque de Ciencias Económico-Administrativas (CEA), el estudiante de quinto semestre de Contador Público, Jacob Alan Valencia García, alcanzó el segundo lugar por equipos en contabilidad y resaltó que sus compañeros de Administración y Gestión Empresarial aseguraron para Nogales los otros dos galardones máximos del torneo tras resolver casos prácticos de economía, administración y finanzas.
La proyección nacional del plantel fronterizo abarca también el desarrollo tecnológico e industrial rumbo al certamen InnovaTecNM 2026. El estudiante de noveno semestre de Ingeniería en Mecatrónica, José Luis Egurrola Hugues, representa a la institución en la categoría de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), enfocada en velocidad y control de drones, tras conquistar el primer sitio local y el cuarto puesto en proyección nacional. Asimismo, el alumno de quinto semestre de Ingeniería Industrial, Luis Ángel Vega Ávila, impulsa el proyecto "Silicon Sunset" dentro del área eléctrica y electrónica, una propuesta vinculada con el auge global de los semiconductores y microchips como oportunidad estratégica de desarrollo para el municipio, el estado y el país.
Dentro de la agenda de robótica en Innovabótica, la delegación nogalense compite además con "Buki", un robot humanoide diseñado por un equipo de tres mujeres y un hombre con el propósito de recorrer 1.8 metros a máxima velocidad sin perder el equilibrio. En sintonía con este liderazgo femenino, la alumna de quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica, Andrea Olmedo González, resaltó la capacidad de las mujeres para trascender en la investigación y las ingenierías, al tiempo que destacó el respaldo emocional de la familia como motor determinante para superar la presión competitiva y alcanzar metas académicas de alto nivel.
Los integrantes de la comitiva coincidieron en que la disciplina, la constancia ante los tropiezos, la creatividad y el trabajo colaborativo constituyen la base de estos resultados históricos para la frontera. Los estudiantes expresaron su agradecimiento al cuerpo docente, asesores y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Nogales, así como al respaldo de la directora del plantel, Sonia Regina Meneses Mendoza, cuya gestión facilita la presencia de la juventud nogalense en los máximos escenarios académicos de México.