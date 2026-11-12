¡Orgullo nogalense! Tecnológico de Nogales conquista cuatro galardones y 27 medallas

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Estudiantes del ITN destacaron en la Olimpiada Estatal de Ciencias Básicas y Económico-Administrativas, además de asegurar su participación en competencias nacionales de conocimiento, innovación y robótica

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/11/2026 10:20 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 10:23 AM.