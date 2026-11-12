¡Las plazas vuelven a tener vida! Tardes de Plaza reúne música, bazares y talento local

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La iniciativa ciudadana convierte los espacios públicos en puntos de encuentro familiar con emprendimientos, presentaciones artísticas y música en vivo; buscan ampliar las actividades durante 2027

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/11/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 04:01 PM.