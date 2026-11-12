¡Las plazas vuelven a tener vida! Tardes de Plaza reúne música, bazares y talento local

Con el objetivo de revivir los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro familiar, la iniciativa ciudadana “Tardes de Plaza” está transformando los fines de semana mediante una combinación de emprendimiento y talento local en Nogales, Sonora.
El proyecto ha logrado reunir a comerciantes a través de bazares y ofrecer un escenario abierto para diversas expresiones, que van desde grupos de danza hasta música del recuerdo y otros géneros, según detalló el director de IMFOCULTA, Nadir Altair Del Cid.
Es una iniciativa que se está haciendo por parte de algunas organizaciones. Principalmente es una iniciativa ciudadana que busca utilizar los espacios públicos para este tipo de eventos, de tener un poco de bazar, de poder tener emprendimiento, comentó el director.
Ante la buena respuesta y la integración de más comerciantes, se tiene contemplado mantener esta actividad al menos una vez al mes, con la meta de aumentar la frecuencia a cada quince días o de forma semanal a principios del próximo año.
Mientras más oferta y más prolongada hay, pues más público tenemos, porque se van habituando. Cuando deja de haber esa oferta es cuando hay esa apatía que le dicen, pero en realidad no, porque no tienen a dónde asistir. En realidad, sí hay mucho público, manifestó.