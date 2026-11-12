Primaria de Nogales impulsa el talento artístico de sus alumnos

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Con festivales culturales y clubes vespertinos de danza, música, pintura y deportes, la Escuela Primaria Distribuidores Nissan fomenta la identidad, los valores y la creatividad de sus 225 estudiantes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/11/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 04:07 PM.