Primaria de Nogales impulsa el talento artístico de sus alumnos

Para mantener vivas las raíces históricas y fortalecer el sentido de identidad desde temprana edad, la promoción de las fechas y tradiciones de México se ha convertido en una prioridad educativa, esto por medio de festivales de color se busca que las nuevas generaciones vean la historia no como algo aburrido del pasado, sino como una cultura viva.
Bajo esta visión, la Escuela Primaria Distribuidores Nissan, ubicada en el sector de Pueblitos de esta frontera, realizó una muestra artística y cultural, por lo que la directora del plantel, Mayra Lizeth Álvarez, destacó que estas acciones complementan la formación integral de los 225 estudiantes que conforman la institución.
La idea de fomentar estas actividades en los alumnos y que participen los alumnos de los talleres de danza, de música, de canto, es fomentar estas actividades artísticas y deportivas en los alumnos desde las edades tempranas y pues fomentar los valores, mencionó la directora Álvarez.
Además de los eventos cívicos, el plantel ha implementado diversos clubes vespertinos de dibujo, pintura, danza, música y deportes, iniciativa que surgió para brindar opciones de desarrollo a los menores, ya que la escuela se encuentra en una zona alejada de los principales centros culturales de la ciudad y preparan más actividades de cara al cierre de año.
Por las tardes aquí en la zona no hay actividades artísticas y recreativas para los alumnos y buscamos fomentar eso en los alumnos, por eso surgió la idea de abrirlos e implementarlos por las tardes y ha habido mucha aceptación de los padres de familia, de los alumnos y por eso es que hemos continuado, comentó.