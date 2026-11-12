Reafirma Julia Huerta que Morena mantiene clara su ruta en Nogales

Julia Huerta, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó que la cercanía con el pueblo sigue siendo la principal fortaleza del partido, al reafirmar su confianza absoluta en las próximas definiciones del proceso interno de Morena en el municipio y convocar a la militancia y simpatizantes a recibir a la coordinadora estatal, Lorenia Valles, este viernes en la Plaza Miguel Hidalgo.
Al mantener una intensa agenda de permanencia territorial y trabajo político directo en las colonias y sectores de la frontera, Julia Huerta, que la ruta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está clara y plenamente definida, incluyendo de manera indudable a Nogales. Durante su encuentro con familias y vecinos de diversos sectores, Huerta reiteró su respaldo absoluto y plena confianza en el proceso interno que desarrolla el partido de cara a las próximas definiciones municipales.
La ruta de Morena está clara y definida en nuestro proceso interno para las coordinaciones municipales, donde indudablemente se encuentra Nogales. Tenemos confianza y respaldo absoluto rumbo a las próximas definiciones; sin embargo, para nosotros lo estrictamente irrenunciable es seguir en el territorio, manteniendo el posicionamiento y la cercanía con el pueblo. Esa es la verdadera fortaleza que siempre ha distinguido a nuestro movimiento y la que hoy prevalece en cada una de nuestras rutas de Diálogos por la Transformación, expresó Julia Huerta.
Julia Huerta extendió una invitación abierta a toda la militancia, simpatizantes y ciudadanía en general para sumarse a este encuentro, el cual tendrá lugar el próximo viernes 13 de noviembre a las 16:00 horas en la emblemática Plaza Miguel Hidalgo.
Estamos listos para recibir con todo el entusiasmo a nuestra coordinadora estatal, Lorenia Valles. Hacemos una invitación abierta a todas y todos los militantes y simpatizantes para que nos acompañen este viernes a las cuatro de la tarde en la Plaza Miguel Hidalgo. Será el espacio ideal para encontrarnos en unidad y ratificar con fuerza que el movimiento en Nogales está vivo, fuerte y organizado rumbo al proceso electoral del 2027, puntualizó.