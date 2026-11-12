Reafirma Julia Huerta que Morena mantiene clara su ruta en Nogales

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La aspirante a la coordinación municipal llamó a mantener la cercanía con la ciudadanía y convocó a militantes y simpatizantes a recibir a Lorenia Valles este viernes en la Plaza Miguel Hidalgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 11:08 AM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 11:20 AM.