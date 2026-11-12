La robótica toma el TecNM Nogales! Estudiantes muestran su talento en jornada académica

La innovación, el conocimiento científico y la creatividad estudiantil protagonizaron la Jornada Académica de Ingeniería Electrónica y Semiconductores 2026 en Tecnológico Nacional de México campus Nogales. Durante tres días de intensa actividad, la casa de estudios se transformó en un foro de aprendizaje, actualización técnica e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la educación superior en la frontera.
A través de un ciclo de conferencias especializadas y talleres prácticos realizados en el auditorio del plantel, la comunidad estudiantil tuvo contacto directo con los avances de la ingeniería electrónica y la industria global de los semiconductores. Los especialistas e instructores abordaron temáticas de vanguardia como la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería, la cadena de valor de los microchips, la fabricación de placas de circuito impreso (PCB), la realidad aumentada y las aplicaciones con maquinaria láser.
Como parte de las actividades convocadas desde la Coordinación de Carreras de Electrónica y Semiconductores, a cargo del maestro Ignacio Javier Vázquez Cuevas, con apoyo de la directora Sonia Regina Meneses Mendoza, el cierre de las actividades destacó con el tradicional concurso de robots de sumo autónomos en el gimnasio auditorio de la institución, un certamen al que este año se incorporó la modalidad de seguidores de línea. Estos nuevos retos técnicos pusieron a prueba la destreza, el diseño mecatrónico y la capacidad de programación de los futuros ingenieros ante el jurado evaluador y los asistentes.
En el marco de las competencias de robótica y las sesiones académicas, los equipos más sobresalientes recibieron reconocimientos e incentivos tecnológicos, tales como equipos de cómputo y herramientas de precisión, con el respaldo de empresas patrocinadoras del sector industrial. Asimismo, las autoridades educativas entregaron distinciones a los conferencistas invitados por su aportación formativa hacia la juventud universitaria.
El éxito de esta edición fue resultado del esfuerzo conjunto entre los integrantes de la Academia de Ingeniería Electrónica y Semiconductores, el cuerpo directivo, el personal de apoyo, los ponentes y los instructores de talleres. Con la consolidación de estos espacios académicos, la institución reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la inventiva y el desarrollo tecnológico de la región.