La robótica toma el TecNM Nogales! Estudiantes muestran su talento en jornada académica

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Durante tres días, estudiantes participaron en conferencias, talleres y competencias de robots de sumo y seguidores de línea, donde demostraron sus habilidades en diseño, programación e innovación tecnológica

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/11/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 03:29 PM.