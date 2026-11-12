Rotary Nogales Industrial suma nuevos integrantes

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El club incorporó a dos nuevos socios y alista su primera Subvención Global con “Diente Feliz”, iniciativa que llevará atención bucal a estudiantes de escuelas públicas de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/11/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 12:05 PM.