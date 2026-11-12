Rotary Nogales Industrial suma nuevos integrantes

Con el propósito de consolidar las acciones de impacto social en los rubros de salud y educación a favor de la infancia, el Club Rotario Nogales Industrial fortalece su membresía en sesión de trabajo encabezada por su presidente, Carlos Encinas. Durante el acto, se destacó que, a pesar de ser el club rotario más joven de esta frontera, la agrupación mantiene un ritmo de crecimiento constante, al alinear sus esfuerzos a las causas prioritarias que impulsa Rotary International en beneficio de los sectores más vulnerables.
Como parte central de las metas trazadas, Carlos Encinas precisó que el club se prepara para ejecutar su primera Subvención Global a través del proyecto “Diente Feliz”, una iniciativa integral de salud bucal que beneficiará directamente a más de 1,500 niñas y niños de diversas instituciones educativas públicas de Nogales. Para lograr este alcance, expuso que será fundamental sumar manos, esfuerzos y voluntades que permitan llevar a buen puerto esta jornada de atención preventiva y correctiva en las escuelas.
En el marco de la sesión, el presidente del organismo de servicio tomó la protesta de rigor a dos nuevos integrantes que se incorporan formalmente a las filas del servicio rotario: Marco Antonio Cervantes y Marco Antonio Ley, quienes dentro de la tradición de compañerismo del club adoptan los motes de “Mr. C” y “Bukele”.
Los nuevos miembros fueron apadrinados por los socios Daniel Aguirre y Alejandro Quiroga, quienes tuvieron a su cargo la colocación del pin distintivo en la solapa de los recién ingresados. Tras el protocolo, los integrantes de la mesa directiva y la membresía se comprometieron a guiarlos y acompañarlos en esta labor altruista, impulsar su participación activa en cada uno de los proyectos comunitarios a favor de las familias nogalenses