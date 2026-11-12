Sorprenden a hombre retirando muebles sin autorización de una vivienda en San Miguel

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Policías municipales intervinieron durante la madrugada luego de que la propietaria fuera alertada sobre el retiro de sus pertenencias. El hombre aseguró que una mujer lo había contratado para realizar el trabajo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 12/11/2026 04:51 PM.