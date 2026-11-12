Sorprenden a hombre retirando muebles sin autorización de una vivienda en San Miguel

Agentes de la Policía Municipal lograron evitar el saqueo de un domicilio en la colonia San Miguel en Nogales, Sonora, donde un sujeto desconocido de la propietaria dijo haber sido contratado para sacar y llevarse las cosas en horas de la madrugada.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:41 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre un posible daño patrimonial en un domicilio ubicado en la calle Santa Catalina de la colonia en mención.
En el lugar se entrevistaron con Olga, de 28 años de edad, quien manifestó que mientras se encontraba en su centro de trabajo recibió información de un vecino, quien le comunicó que una persona del sexo masculino se encontraba sacando los muebles de su vivienda.
Por lo que acudió al lugar para verificar lo sucedido, encontrándose con un individuo de nombre Mauro, quien le manifestó que había sido contratado por una mujer, para retirar diversos objetos del inmueble, entre ellos una pintura, un abanico y una cocina integral, señalando además que dicha mujer había estado momentos antes en el interior del domicilio y posteriormente se retiró.
La reportante de nombre Olga manifestó que desconocía al individuo que realizaba los trabajos y que en ningún momento había autorizado el ingreso de personas ni el retiro de sus pertenencias, agregando que para acceder a la vivienda habían violentado el candado y ocasionado daños en la puerta principal.
Por razones desconocidas la mujer afectada indicó que no era su intención proceder legalmente contra el hombre que retiraba los objetos, pero que acudiría ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos.