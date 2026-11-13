Alumnos del CECyTES Nogales II avanzan a estatal de ciencias con proyecto de riego solar

Los estudiantes Yerik Nathanael Gracia Antonio, Guillermo Hernández Contreras y Julio Alamea Guzmán, alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES), Plantel Nogales II, lograron su pase a la etapa estatal de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) Sonora 2026.
Bajo la asesoría del maestro Jesús Alonso Almaraz Bringas, docente del área de informática con especialidad en programación, redes y telecomunicaciones, los jóvenes desarrollaron el proyecto de ingeniería titulado “Sistema de Autorriego-Solar: Riego automatizado con Arduino y monitoreo en red”, una propuesta tecnológica diseñada para el cuidado del medio ambiente.
La iniciativa, identificada también en su interfaz digital como HydroSmart Solar, surgió de la necesidad de optimizar el consumo hídrico y energético dentro del invernadero escolar del plantel. El prototipo integra una placa Arduino, un módulo relé, sensores de humedad insertados en la tierra, una bomba de agua sumergible y conectividad WiFi. Mediante esta arquitectura electrónica, el mecanismo monitorea en red las condiciones del suelo y se activa o desactiva por sí solo para suministrar únicamente la cantidad de agua que cada planta requiere, todo alimentado por un panel solar y un sistema de almacenamiento de energía limpia y renovable.
Para los integrantes del equipo, este avance representa un logro inesperado y el compromiso de poner en alto el nombre de su institución educativa en la competencia estatal. Guillermo Hernández Contreras destacó que el trabajo inició como una tarea escolar de aula que hoy les brinda la oportunidad de representar a su plantel, mientras que Yerik Nathanael Gracia Antonio explicó que el propósito central del dispositivo consiste en erradicar el gasto excesivo de electricidad y agua en las áreas de cultivo mediante la automatización.
Por su parte, el alumno Julio Alamea Guzmán hizo un llamado a los demás estudiantes de educación media superior a vencer la timidez y el miedo al momento de presentar propuestas científicas. El joven creador señaló que, pese a los nervios propios de una justa académica de este nivel, la clave para alcanzar metas importantes radica en dejar de lado la vergüenza, fijarse objetivos claros y atreverse a desarrollar sus ideas tecnológicas.
El asesor del proyecto, maestro Jesús Alonso Almaraz Bringas, expresó su orgullo por el desempeño de los alumnos y agradeció la confianza de los padres de familia en la labor formativa del plantel. El docente puntualizó que esta innovación no solo atiende una problemática interna de la escuela, sino que posee el potencial de escalarse a mayor dimensión para el riego de tierras agrícolas, jardines domésticos y hogares, lo que aporta soluciones sustentables para la ciudad, el estado y el planeta.
El director del CECyTES Plantel Nogales II, maestro José María Velderrain Galaviz, celebró el pase a la fase estatal como el fruto de una semilla sembrada en el salón de clases con el respaldo fundamental de las familias. El directivo exhortó a toda la comunidad estudiantil a sumarse a las convocatorias científicas, tecnológicas, deportivas, cívicas y culturales, tras reafirmar que la misión de la institución se centra en una educación integral que forma mejores ciudadanos para la sociedad.