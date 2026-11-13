Alumnos del CECyTES Nogales II avanzan a estatal de ciencias con proyecto de riego solar

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Yerik Gracia, Guillermo Hernández y Julio Alamea desarrollaron un sistema automatizado con Arduino y energía solar que optimiza el uso del agua en cultivos y les dio el pase a la FEMECI Sonora 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/11/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 04:01 PM.