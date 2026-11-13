Angélica Burgos y aspirantes de Morena promueven la unidad en Lomas de Nogales

El fortalecimiento de la unidad y el respeto a los simpatizantes se lleva a cano al dialogar, compartir el mismo propósito para el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con ello, avanzar en el proyecto de transformación, manifestó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, aspirante a la coordinación de los Comités para la Defensa de la 4T y la Soberanía en Nogales, se reunió, junto con también aspirantes Víctor Rodríguez y Alejandro Castro, con un nutrido grupo de vecinos de la colonia Lomas de Nogales.
Como presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación...estoy convencida que el trabajo en equipo, cercanos a la ciudadanía y con la participación de nuestra gente, se hace posible la unidad en el movimiento para seguir avanzando en el municipio, explicó.
Las visitas domiciliarias son constantes acompañados de un equipo de voluntarios brigadistas, indicó, tocando puerta por puerta y compartiendo la información del proceso interno de Morena en la cual están debidamente registrados ante las instancias del partido.
Todos compartimos el mismo propósito de trabajar por la unidad y posicionar a Morena en la comunidad...con el fin de sumar voluntades para continuar impulsando a la organización de Morena en nuestro municipio, señaló.