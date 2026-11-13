Angélica Burgos y aspirantes de Morena promueven la unidad en Lomas de Nogales

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Junto con Víctor Rodríguez y Alejandro Castro, sostuvo un encuentro con vecinos para dialogar sobre el proceso interno del partido, compartir información y sumar simpatizantes al proyecto de transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 11:22 AM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 11:34 AM.