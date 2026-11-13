Arranca el Buen Fin en Nogales; habrá descuentos hasta el 17 de noviembre

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Comercios establecidos participan en la edición número 16 de esta campaña. Además de las promociones, los consumidores podrán participar en el sorteo del SAT, cuya bolsa de premios asciende a 500 millones de pesos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/11/2026 05:24 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 05:29 PM.