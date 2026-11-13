Arranca el Buen Fin en Nogales; habrá descuentos hasta el 17 de noviembre

La Cámara Nacional de Comercio, el Servicio de Administración Tributaria y autoridades del Ayuntamiento de Nogales dieron arranque a la edición número 16 del “Buen Fin” e invitaron a la sociedad a aprovechar los descuentos y visitar a los comercios establecidos de la ciudad desde el 13 al 17 de noviembre.
El arranque fue presidido por integrantes de Canaco Servytur Nogales, comerciantes de la localidad, personal del SAT y el presidente municipal Juan Francisco Gim, quienes fueron los encargados del tradicional corte del listón que dio inicio con estos días de ofertas y descuentos.
El presidente de la CANACO Servytur Nogales Julio César León Gil dio a conocer que los negocios establecidos que participan se distinguen por el poster oficial entregado por la misma cámara y que colocan en las entradas de sus locales, que puede ser guía para el consumidor.
¿Qué significa que tenga que ser el póster del buen fin?, que el comercio local, el comercio a nivel nacional se inscribió en la página del “Buen Fin”, con todas las promociones que van a ofrecer de tal manera que es una compra segura.
Por su parte el Alcalde argumentó que la coordinación con los comerciantes permite a los ciudadanos aprovechar de mejor manera esta temporada.
El buen fin ya huele al espíritu navideño, creo que desde este día ya se empieza a generar un ambiente de comunidad, de celebridad, en vísperas del Año Nuevo por eso esta tradición con Canaco, con los integrantes, con los comerciantes, siempre es bienvenida.
No solamente el “buen fin” es para anunciar descuentos, sino es la convivencia, es la vinculación, es la coordinación entre autoridades, comerciantes y empresarios para ofrecer y fortalecer la economía de las familias.
No solamente el “buen fin” es para anunciar descuentos, sino es la convivencia, es la vinculación, es la coordinación entre autoridades, comerciantes y empresarios para ofrecer y fortalecer la economía de las familias.
A partir de hoy y siempre ponemos más reforzamiento de la seguridad para que estén aquí conviviendo con tranquilidad.
En este año la bolsa de premios es de 500 millones de pesos, distribuimos entre 100 mil premios para negocios y consumidores. En el caso de los comercios, el premio mayor va a ser de 260 mil pesos y va a haber 4 mil 967 premios más de 20 mil pesos.
Entonces quienes ya se inscribieron, quienes están en la formalidad y lograron hacer su registro van a participar en este sorteo, los consumidores también que realicen una compra sencilla de 250 pesos en adelante también pueden participar.
El requisito aquí es, pues estamos promoviendo la formalidad y el uso de los pagos a través de medios electrónicos con tarjeta de crédito o de débito. Entonces quienes realicen su compra, como les digo, de 250 pesos en adelante podrán participar también en el sorteo, para los consumidores el premio mayor es de 250 mil pesos y hay diferentes premios.
Entonces quienes ya se inscribieron, quienes están en la formalidad y lograron hacer su registro van a participar en este sorteo, los consumidores también que realicen una compra sencilla de 250 pesos en adelante también pueden participar.
El requisito aquí es, pues estamos promoviendo la formalidad y el uso de los pagos a través de medios electrónicos con tarjeta de crédito o de débito. Entonces quienes realicen su compra, como les digo, de 250 pesos en adelante podrán participar también en el sorteo, para los consumidores el premio mayor es de 250 mil pesos y hay diferentes premios.
Por último, la Cámara de Comercio el SAT y las autoridades gubernamentales invitan a la población a que en este “Buen Fin”, aprovechen sus descuentos y todas las promociones que hay de manera responsable y que lo hagan a través de pagos con tarjeta de crédito o utilizar otros medios electrónicos para que puedan participar.