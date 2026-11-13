Capturan en Nogales a mujer de 62 años requerida por EU por tráfico de fentanilo

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Rossana Noemí “N” fue detenida en la colonia Buenos Aires durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas e internacionales. Es requerida por Estados Unidos con fines de extradición.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 05:12 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 05:17 PM.