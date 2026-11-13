Capturan en Nogales a mujer de 62 años requerida por EU por tráfico de fentanilo

Una mujer adulta mayor residente de la colonia Buenos Aires de esta frontera de Nogales, Sonora fue capturada por autoridades Internacionales en coordinación con AMIC y Defensa, al ser requerida por Estados Unidos de América con fines de extradición por tráfico de fentanilo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que fue una operación táctica sustentada en labores de inteligencia, investigación de gabinete y despliegue de campo interinstitucional en Nogales, Sonora, permitió la captura, a solicitud de INTERPOL México, de Rossana Noemí “N”, de 62 años, por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, relacionados con el tráfico de fentanilo.
La intervención se concretó el pasado 12 de noviembre en la calle Popocatépetl, en la colonia Buenos Aires, mediante un operativo conjunto de la AMIC, la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional.
La localización fue resultado del intercambio de información estratégica, análisis de inteligencia y acciones operativas coordinadas, que permitieron establecer la ubicación de la persona requerida y ejecutar la orden de detención provisional con fines de extradición.
Rossana Noemí “N” es requerida por autoridades estadounidenses, específicamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), al contar con una orden de arresto en ese país por delitos vinculados con el tráfico de fentanilo.
Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, la detenida fue trasladada a Hermosillo, donde permanece en espera de la coordinación correspondiente con INTERPOL para su posterior traslado a la Ciudad de México e ingreso a un Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO), conforme al procedimiento legal de extradición.
Como antecedente relevante, el 28 de septiembre de 2026 fue capturado en Nogales Jesús Francisco “N”, alias “Ketus”, de 39 años, yerno de la ahora detenida, señalado como líder de una facción de un grupo criminal, identificado como generador de violencia en la región y vinculado con actividades del narcotráfico.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la AMIC, fortalece su capacidad de investigación táctica y cooperación interinstitucional nacional e internacional, mediante operaciones de inteligencia que permiten localizar y capturar a personas requeridas por la justicia, particularmente por delitos de alto impacto y tráfico de drogas sintéticas.