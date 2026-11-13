Convoca IMFOCULTA a segundo concurso de bandas de rock en Nogales

Para impulsar el talento local y consolidar a la comunidad de músicos independientes en la frontera, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) lanzó la convocatoria para el Segundo Concurso de Composición e Interpretación Musical en honor al fallecido maestro Juan López en Nogales, Sonora.
El certamen, dirigido a bandas de rock y sus subgéneros de todas las trayectorias, entregará premios en efectivo de 13 mil, 8 mil y 4 mil pesos a los tres primeros lugares, en un evento que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre en la plaza del Centro Cultural Los Nogales, así lo mencionó el jefe de planeación del IMFOCULTA, Esteban Hernández.
La convocatoria ya se abrió el mes pasado, cierra el 20 de noviembre, de modo que invito a todas aquellas bandas que tocan el género del rock o cualquiera de sus variantes a participar. Esto se hace por medio de una ficha de inscripción, misma que se entrega en las instalaciones de aquí del Instituto, comentó Hernández.
Manifestó las bases completas se encuentran disponibles en las redes sociales de la dependencia y el registro permanecerá abierto hasta el viernes 20 de noviembre, los interesados deberán de entregar su documentación físicamente junto con las letras de las melodías que interpretarán sobre el escenario.
Uno de los objetivos de los estímulos municipales a la cultura y las artes es precisamente fortalecer las comunidades de artistas independientes. Como ya se ha mencionado en eventos anteriores, la comunidad, en cierta manera, de las bandas de rock, pues ya tiene muchísima consolidación en el municipio, indicó.