Convoca IMFOCULTA a segundo concurso de bandas de rock en Nogales

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Las agrupaciones interesadas podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre y competir con canciones originales e inéditas por premios de hasta 13 mil pesos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/11/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 04:20 PM.