Dos conductores terminan detenidos tras provocar choques

Dos conductores de vehículos que protagonizaron accidentes de tránsito al chocar otros automóviles en hechos distintos registrados en esta frontera fueron detenidos por las autoridades de vialidad en Nogales, Sonora.
Un caso fue reportado a las 20:44 horas cuando elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente vial registrado sobre las calles General Gregorio Ruiz y General Lucio Blanco de la colonia Encinos.
En el lugar los agentes observaron una camioneta pick up Chevrolet Silverado que era conducida por el de nombre Brahián "N", de 34 años de edad, quien momentos antes debido a la falta de precaución perdió el control del volante, y se impactó con una vagoneta Ford Escape año 2015 de color blanco que se encontraba debidamente estacionada.
Se dijo que este conductor continuó su trayectoria y chocó contra otro automóvil Chevrolet Sonic modelo 2014 de color negro, igualmente estacionado, registrándose daños materiales estimados en los dos accidentes de 85 mil pesos.
Debido a que el presunto responsable no contó con los recursos económicos para resarcir los daños ocasionados y no concretarse un acuerdo reparatorio mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, quedó detenido.
En otro caso dicha autoridades se trasladaron a las calles Héroes y Papaloapan de la colonia Héroes, donde reportaron un choque de un sedán Ford Fusion de color negro, contra una vagoneta Nissan Rogue año 2019 de color gris.
Se informó que el conductor responsable de nombre Josué, de 20 años de edad, por falta de precaución y no conservar la distancia de seguridad impactó por alcance la vagoneta Nissan que era manejada por María del Carmen, de 55 años de edad, registrándose daños materiales estimados en 49 mil pesos.
Por lo que, al no contar el presunto responsable con los recursos económicos para resarcir los daños ocasionados de ninguna forma conocida fue detenido. Ambos conductores fueron puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para las investigaciones correspondientes.