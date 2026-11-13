Dos conductores terminan detenidos tras provocar choques

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Los accidentes ocurrieron en las colonias Encinos y Héroes. Los daños materiales en ambos casos fueron estimados en 134 mil pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 05:04 PM.