Hipólito Sedano llama a mantener la unidad durante recorrido por Rosarito Dos

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El aspirante a la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación en Nogales se reunió con vecinos para escuchar sus inquietudes y conocer las necesidades de la colonia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 12:44 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 12:46 PM.