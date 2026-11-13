Hipólito Sedano llama a mantener la unidad durante recorrido por Rosarito Dos

Con un llamado a mantener la unidad, el diálogo directo y el trabajo conjunto con la ciudadanía, Hipólito Sedano recorrió la colonia Rosarito Dos, donde sostuvo un encuentro con vecinos para escuchar sus inquietudes y conocer las necesidades que enfrenta este sector de la ciudad.
Durante la reunión, el aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Nogales destacó la importancia de mantener una relación cercana con las familias, en un diálogo abierto donde los ciudadanos puedan expresar sus planteamientos y estos sean tomados en cuenta.
Sedano Ruiz señaló que la continuidad del trabajo por la Cuarta Transformación requiere de participación, respeto y disposición para construir acuerdos con la comunidad, reconociendo que la unidad es fundamental para avanzar en los objetivos del movimiento.
Con humildad y respeto queremos continuar con el trabajo por la Cuarta Transformación en Nogales, y solo lo lograremos juntos y unidos al trabajar hombro con hombro, expresó.
La visita a Rosarito Dos forma parte de los recorridos que Hipólito Sedano ha realizado en distintos sectores de Nogales, con el propósito de mantener el contacto directo con los vecinos y fortalecer los principios de la Cuarta Transformación.