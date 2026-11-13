IMFOCULTA lanza concurso de muralismo con premio de 25 mil pesos en Nogales

Con el propósito de elevar el nivel técnico y conceptual del muralismo en la frontera, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) anunció la convocatoria para el Segundo Concurso Municipal de Artes Plásticas “Mural y Frontera”, el cual otorgará un premio único de 25 mil pesos.
En conferencia de prensa, el director de la dependencia, Nadir Altair Del Cid, destacó que esta iniciativa busca impulsar la creatividad local, invitando a los artistas a reflexionar sobre la historia, la diversidad y el significado de vivir en esta zona fronteriza, yendo más allá de la tradicional división entre países.
Porque la frontera no solamente es una línea que divide territorios, es también un espacio de encuentro, de intercambio cultural, de choque cultural, de historias compartidas y de oportunidades para construir nuevas expresiones artísticas, comentó el director Del Cid.
Por su parte, Esteban Hernández, jefe de planeación del IMFOCULTA, explicó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de enero del 2027, destacando que por primera vez se entregará una memoria conceptual, que seguirá el proceso de los artistas, siendo el producto final un mural en un muro de 3X10 metros, cuyos materiales serán entregados por el instituto.
Es necesario también avanzar, consolidarnos, avanzarnos en términos intelectuales y por ello es importante también empezarnos a especializar más en el uso de materiales, pero también pensar más acerca de por qué hacen, porque yo no soy artista, lo que hacen a través del mural y esto va a permitir precisamente el desarrollo del concepto, indicó Hernández.