IMFOCULTA lanza concurso de muralismo con premio de 25 mil pesos en Nogales

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El certamen “Mural y Frontera” busca impulsar la creatividad y la originalidad de los artistas locales, además de fortalecer la calidad técnica y conceptual de sus obras

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/11/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 04:33 PM.