Jóvenes del CECyTE Nogales II brillan en competencias nacionales e internacionales

El talento deportivo de la juventud nogalense volvió a destacar en escenarios de alto rendimiento gracias a la actuación de dos estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTE), Plantel Nogales II, quienes pusieron en alto el nombre de esta frontera tanto a nivel nacional como internacional.
El director del plantel, José María Velderrain Galaviz, dio a conocer los resultados de Ryanna Maite Quintero e Isaac Escalante, al resaltar la disciplina y el equilibrio que ambos mantienen entre su preparación académica y sus exigentes rutinas de entrenamiento.
En la disciplina de boxeo amateur, Ryanna Maite Quintero se adjudicó la medalla de bronce con el tercer lugar dentro de la división de los 54 kilogramos en los Juegos Nacionales Populares CONADE 2026, celebrados en el estado de Veracruz.
Con la representación de Sonora y Nogales, la joven pugilista superó rondas clave, incluidas victorias por decisión dividida en la esquina verde, para subir al podio nacional junto a las delegaciones de Querétaro y Veracruz. La dirección del plantel extendió un reconocimiento especial a su entrenador Felipe Rivas, al equipo de Panteras Gym y a su familia, pilares fundamentales en su preparación y desempeño competitivo.
En el ámbito del atletismo de fondo, el estudiante Isaac Escalante se coronó con el primer lugar dentro de su competencia en el Garmin Marathon Series Tucson 2026, celebrado en Tucson, Arizona. Escalante cruzó la línea de meta al detener el reloj oficial en 34 minutos, 06 segundos y 496 milésimas (34:06.496), al consolidar una actuación sobresaliente frente a corredores de ambos lados de la frontera.
Al felicitar públicamente a ambos jóvenes, el director José María Velderrain Galaviz reconoció también el acompañamiento permanente de los padres de familia y cuerpos técnicos detrás de cada logro, al exhortar a estudiantes a continuar la cosecha de éxitos sin descuidar su formación media superior.