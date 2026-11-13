Jóvenes del CECyTE Nogales II brillan en competencias nacionales e internacionales

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Ryanna Maite Quintero obtuvo bronce en boxeo en los Juegos Nacionales Populares CONADE 2026, mientras Isaac Escalante conquistó el primer lugar en una competencia de atletismo en Tucson, Arizona

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/11/2026 03:40 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 03:44 PM.