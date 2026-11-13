Julia Huerta llama a mantener la unidad y fortalecer el trabajo en las colonias de Nogales

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Durante una asamblea informativa en Virreyes, la participante en el proceso interno de Morena destacó la importancia de recorrer los barrios, escuchar a la ciudadanía y mantener el trabajo territorial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 12:09 PM.