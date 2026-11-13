Julia Huerta llama a mantener la unidad y fortalecer el trabajo en las colonias de Nogales

En el marco de una asamblea informativa realizada con vecinas y vecinos de la colonia Virreyes, Julia Huerta, participante en el proceso interno para encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nogales, hizo un llamado firme a priorizar la unidad, la armonía y el trabajo directo en las colonias.
Julia Huerta resaltó que el verdadero termómetro del movimiento se encuentra en las calles, ante la cercanía ciudadana, al precisar que la esencia de la izquierda radica en el diálogo frontal con la comunidad, recorrer los barrios, tocar puertas y construir acuerdos escuchando las necesidades de cada sector para seguir avanzando en los espacios que aún requieren transformación.
Se manifestó atenta al desarrollo de la única encuesta que importa, que es la que va a levantar el Movimiento de Regeneración Nacional, en atención al trabajo y desempeño territorial que encabeza en cada uno de los rincones de Nogales, al llevar el mensaje de la Cuarta Transformación, logros y avances que se han logrado consolidar y atentos a las áreas de oportunidad pendientes.
Acompañada de su equipo de trabajo y vecinos de la comunidad, Julia Huerta detalló que a lo largo de este proceso ha encabezado múltiples asambleas informativas y caminatas, desde la premisa que, en cada punto, se ha encontrado con los brazos abiertos de la gente y un profundo anhelo de que la Cuarta Transformación continúe consolidándose en la frontera.
En el plano personal, se dijo profundamente agradecida, entusiasmada y arropada por las muestras de cariño de la ciudadanía que día a día se suma al proyecto, reiterando que su compromiso con Nogales trasciende los tiempos del proceso interno.
Tenemos mucho trabajo por delante, muchas colonias que recorrer y muchas puertas que tocar; el movimiento se muestra andando. Estamos ahorita en el marco de este proceso interno, pero eso no quita que después vamos a continuar recorriendo Nogales y trabajando desde el territorio, porque desde ahí se construye la Cuarta Transformación, dijo.