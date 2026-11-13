Prevén largas filas en las garitas de Nogales por puente de fin de semana

Autoridades de vialidad previenen a la comunidad de Nogales sobre la presencia de visitantes que cruzan por esta frontera hacia los Estados Unidos debido al puente de fin de semana.
El jefe de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, explicó que la policía preventiva y tránsito municipal ya iniciaron con las operatividades de seguridad para el resguardo de los conductores locales y foráneos.
Recomendó a la población local hacer uso de las calles alternas conocidas y evitar contratiempos al circular por calles aledañas a las garitas.
Ya estamos aquí preparándonos para el puente largo, que inicia este viernes y culmina hasta el día martes. Y por lo cual, queremos recomendarles a todos los residentes de las colonias de Nogales, que van a estar arribando vehículos del sur del estado para el cruce al vecino país.
Les pedimos, pues, utilizar la calle Ruiz Cortines, la Avenida Álvaro Obregón, dar vuelta donde esté más adecuado, porque las filas van a seguir creciendo, utilizar el Periférico y la Plutarco Elías, pero vamos a estar haciendo rondines, recorridos para estarles brindando el apoyo vial que se necesite.
Les pedimos, pues, utilizar la calle Ruiz Cortines, la Avenida Álvaro Obregón, dar vuelta donde esté más adecuado, porque las filas van a seguir creciendo, utilizar el Periférico y la Plutarco Elías, pero vamos a estar haciendo rondines, recorridos para estarles brindando el apoyo vial que se necesite.