Prevén largas filas en las garitas de Nogales por puente de fin de semana

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Tránsito Municipal pide a los residentes utilizar vías alternas y tomar precauciones ante el incremento de vehículos que cruzarán hacia Estados Unidos durante el fin de semana largo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/11/2026 05:06 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 05:10 PM.