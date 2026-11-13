Promueven aplicaciones y líneas de denuncia para reforzar la seguridad en Nogales

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Personal de Seguridad Pública recorrió colonias y comercios para explicar cómo utilizar Antiextorsión Sonora, Mujeres Seguras, el 911 y el 089, además de invitar a los vecinos a integrarse a grupos de Alerta Ciudadana

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/11/2026 05:19 PM.
En Nogales y editada el 13/11/2026 05:22 PM.