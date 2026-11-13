Promueven aplicaciones y líneas de denuncia para reforzar la seguridad en Nogales

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC, a través de la coordinación regional del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en Nogales, Sonora, recorrió calles de diversos sectores de esta frontera para informar la función de las aplicaciones tecnológicas Antiextorsión Sonora, Mujeres Seguras, línea 9-1-1 y 089 denuncia anónima.
Los recorridos se realizaron en domicilio particulares y establecimientos comerciales en las colonias Luis Donaldo Colosio, Nuevo Nogales, Bellotas y el Represo, sectores donde está implementada la estrategia Jornada Permanente por la Paz.
Se informó que, durante esta acción de proximidad, se invitó a los vecinos y comerciantes a sumarse a los grupos de mensajería (WhatsApp) Alerta Ciudadana para mantener comunicación directa con las autoridades y realizar peticiones para fortalecer la seguridad de sus colonias.
La SSPC Sonora, explicó que la app Antiextorsión Sonora previene respondan a teléfonos con reporte de extorsión, evitando con ello sean víctimas de un delito. En tanto, la app Mujeres Seguras, indicó, es una herramienta útil en caso de sentirse en riesgo o peligro de violencia que, al accionar el botón de alerta, se enlaza a la línea 911.
También se recomendó utilizar con responsabilidad el número 911 para reportar emergencias relacionadas con salud, seguridad y protección civil, dando a conocer que cualquier ciudadano puede comunicarse al número 089 para denunciar delitos de forma anónima y segura.