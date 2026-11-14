Amplían vaso de retención en Pueblitos para evitar escurrimientos hacia la 5 de Febrero

Durante un recorrido de supervisión, Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano; Ramón Zambrano Hernández, director de Imagen Urbana, y Jesús Soto Barrera, director de Servicios Públicos, explicaron las labores que se desarrollan en el sistema de tres vasos de retención de la colonia.
Medina Esqueda señaló que, además del retiro del material acumulado, se contempla la construcción de muros para contener los escurrimientos.
Después se van a colocar unos muros de retención para evitar que estas aguas pluviales se vayan hacia la Cinco de Febrero, explicó.
Vamos a estar trabajando aquí durante varios días, indicó.
Los funcionarios precisaron que se trata de agua de lluvia acumulada y no de descargas del drenaje sanitario. Explicaron que el estancamiento puede ocasionar una coloración verdosa y cierto olor en el agua.
También señalaron que durante las labores será necesario realizar desfogues parciales, sobre los cuales se informará oportunamente a la ciudadanía. Se procurará efectuarlos durante la noche para reducir las molestias en la zona.
Tenemos la indicación del alcalde de trabajar los siguientes días hasta solucionar el problema, expresó Zambrano Hernández, quien pidió a la población un poco más de paciencia mientras continúan las labores.