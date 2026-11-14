Amplían vaso de retención en Pueblitos para evitar escurrimientos hacia la 5 de Febrero

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El Ayuntamiento de Nogales realiza trabajos de desazolve y ampliación en el tercer vaso, además de construir muros para contener el agua de lluvia y prevenir afectaciones en la vialidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 12:28 PM.