Aprovecha los descuentos del Buen Fin en el pago del predial en Nogales

...

Del 13 al 17 de noviembre, Tesorería Municipal ofrecerá 40% de descuento en predial, 100% en recargos y 50% en multas de tránsito no graves

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 11:43 AM.