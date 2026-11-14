Aprovecha los descuentos del Buen Fin en el pago del predial en Nogales

Del 13 al 17 de noviembre, la Tesorería Municipal ofrecerá descuentos del 40% en el pago del impuesto predial, del 100% en recargos y del 50% en multas de tránsito no graves, en apoyo a la economía de las familias nogalenses.
Estos beneficios forman parte del programa “Buen Fin” y tienen como propósito facilitar que las y los contribuyentes se pongan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, la dependencia mantendrá vigentes los convenios de pago y los descuentos para personas con discapacidad y personas adultas mayores. Por ello, invitó a los contribuyentes a acudir a cualquiera de sus módulos de atención para aprovechar estas facilidades y regularizar su situación fiscal.
Durante 16 años, el gobierno municipal se ha sumado a este programa, mediante el cual ofrece beneficios a las familias nogalenses para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.