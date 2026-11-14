Destaca Julia Huerta unidad de Morena junto a Lorenia Valles

En el marco de las recientes asambleas y gira de ruta en esta frontera, Julia Huerta, aspirante a la coordinación municipal, celebró la visita de la coordinadora estatal Lorenia Valles Sampedro, destacando el entusiasmo y la energía de la militancia.
Durante el evento, Huerta subrayó que la prioridad absoluta del movimiento es la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, un objetivo que, afirmó, requiere de un trabajo conjunto y sin ambiciones aisladas.
Rodeada de simpatizantes, Huerta compartió sus impresiones sobre el recibimiento a la coordinadora estatal:
Estamos muy contentos de haber recibido a nuestra coordinadora en su gira de ruta. Estos eventos nos llenan de energía y entusiasmo para encontrarnos de nueva cuenta, expresó.
Lo más importante es precisamente la unidad, porque todos buscamos el bien común, que es la fortaleza de Morena y la consolidación de todo lo que se ha avanzado. Nuestro movimiento es muchísimo más grande que una sola persona; todo tiene que ser en unidad y nunca anteponer las aspiraciones personales a nuestro movimiento.
Debemos sumarnos en torno a nuestra coordinadora, una persona con una gran historia en la izquierda y de lucha desde que era muy joven; es la persona que estábamos esperando, señaló.
Vamos a seguir recorriendo Nogales, tocando casa por casa y visitando cada una de las colonias. Ahí está la fuerza de nuestro movimiento y la labor que tenemos que hacer todos los aspirantes: defender la Cuarta Transformación en territorio, manifestó.