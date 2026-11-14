Destaca Julia Huerta unidad de Morena junto a Lorenia Valles

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La aspirante a la coordinación municipal reconoció el liderazgo de la coordinadora estatal y llamó a mantener la cohesión del movimiento por encima de las aspiraciones personales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 10:42 AM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 10:46 AM.